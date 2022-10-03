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طالب يفتتح طابور الصباح بتلاوة رائعة من القرآن الكريم
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طالب يفتتح طابور الصباح بتلاوة رائعة من القرآن الكريم

طالب يفتتح طابور الصباح بتلاوة رائعة من القرآن الكريم

طالب يفتتح طابور الصباح بتلاوة رائعة من القرآن الكريم
١٢:٣٠:٤٨ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالب مصري يفتتح طابور الصباح في “المعهد الأزهري” بتلاوة رائعة من كتاب الله الكريم.

وأظهر الفيديو الطالب وهو يقف أمام زملائه وبجواره مسؤول يرتدي زي الأزهر، ويتلو آيات من الكتاب الحكيم بصوت رائع أثار إعجاب كل من سمعه رغم صغر سنه.

وأفاد مغردون أن الطالب ينتمي لمعهد أزهري بمركز “إدكو” في محافظة البحيرة شمالي مصر، وسط إشلدلت كبيرة بموهبة الطالب في صوته في تلاوة القرآن الكريم.

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الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم تلاوة رائعة طابور الصباح طالب

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