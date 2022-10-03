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ترامب يقاضي شبكة CNN ويطالب بتعويض ضخم
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ترامب يقاضي شبكة CNN ويطالب بتعويض ضخم

ترامب يقاضي شبكة CNN ويطالب بتعويض ضخم

ترامب يقاضي شبكة CNN ويطالب بتعويض ضخم
٠١:١٣:٥٣ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب مقاضاة شبكة سي إن إن الأمريكية الشهيرة، بدعوى التشهير.

475 مليون دولار تعويضات

وقرر ترامب مقاضاة شبكة سي إن إن بتهمة التشهير ويطلب 475 مليون دولار تعويضات، حسب “رويترز”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشتبك فيها ترامب مع وسائل إعلام، أو شخصيات عامة، ويلجأ للقضاء.

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وثائق استحوذ عليها ترامب

وأول أمس،أبلغت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية، الكونجرس، بأن بعضاً من موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزالون يحتفظون بسجلات رئاسية هي من ملك الحكومة.

وجاء في رسالة وجّهتها رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل وول إلى النائبة الديمقراطية كارولاين مالوني التي ترأس لجنة الإشراف النيابية: “نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا ليس كذلك”.

فيما تشتعل حرب التصريحات بين ترامب والإدارة الأمريكية الحالية، وسط توقعات بترشيح ترامب نفسه مجددا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

الكلمات الدلالية:
القضاء الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة شبكة CNN وثائق أمريكي

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