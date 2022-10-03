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تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»
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تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»

تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»

تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»
١٢:٠٥:١٦ ص، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك، الجدل بتغريدة غير متوقعة عن الصراع الروسي الأوكراني.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” نعيد انتخابات المناطق التي ضمتها روسيا بإشراف الأمم المتحدة ليختاروا مصيرهم”.

وتابع :”  شبه جزيرة القرم تبقى روسية، لأنها لهم منذ 1783م.. تأمين إمدادات المياه.. تبقى أوكرانيا دولة محايدة”.

وأفادت وسائل إعلام نه بعد هذه التغريدة هبطت أسهم شركة تيسلا التي يملكها 8.4%.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيلون ماسك الحرب الروسية تيسلا

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