تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»

تواصل- فريق التحرير:

أثار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك، الجدل بتغريدة غير متوقعة عن الصراع الروسي الأوكراني.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” نعيد انتخابات المناطق التي ضمتها روسيا بإشراف الأمم المتحدة ليختاروا مصيرهم”.

وتابع :” شبه جزيرة القرم تبقى روسية، لأنها لهم منذ 1783م.. تأمين إمدادات المياه.. تبقى أوكرانيا دولة محايدة”.

وأفادت وسائل إعلام نه بعد هذه التغريدة هبطت أسهم شركة تيسلا التي يملكها 8.4%.

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