الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل اليورو والدولار

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سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو، في ختام التعاملات.

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1300 دولار أمريكي، بزيادة 1.48 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1519 يورو بزيادة 1.30 %.

إلغاء خطة الضرائب

وبالتزامن مع مؤشرات سعر الجنيه الاسترليني ، عادت بريطانيا، الاثنين، عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينج، في تغريدة، أنه لن يمضي قدما في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 %، مضيفاً أنها باتت مصدراً لتشتيت الانتباه، حسب ما نشر “الشرق الأوسط”.

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الميزانية تضر الجنيه الاسترليني

كان كوارتينج اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45 % على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167 ألفاً و 400دولار).

وتسببت الميزانية المصغرة بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات، وسط مخاوف من زيادة الاقتراض. وتضمنت الميزانية تجميداً مكلفاً لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية؛ سعياً للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدِّرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا.