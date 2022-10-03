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خريجة دور تحفيظ القرآن.. طفلة تلفت الأنظار في معرض الكتاب بالإلقاء وطلاقة اللسان (فيديو)

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خريجة دور تحفيظ القرآن.. طفلة تلفت الأنظار في معرض الكتاب بالإلقاء وطلاقة اللسان (فيديو)

خريجة دور تحفيظ القرآن.. طفلة تلفت الأنظار في معرض الكتاب بالإلقاء وطلاقة اللسان (فيديو)

خريجة دور تحفيظ القرآن.. طفلة تلفت الأنظار في معرض الكتاب بالإلقاء وطلاقة اللسان (فيديو)
١١:١١:١٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

جذبت الطفلة الصغيرة فجر المري أنظار الجميع بمعرض الرياض الدولي للكتاب، بمهارتها وإبداعها في فن الإلقاء بطلاقة ومهارة في الإلقاء وفصاحة اللسان وقوة البيان.

وقالت الطفلة المري، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية “أنا طفلة موهوبة مميزة محبوبة.. ديني الإسلام وعنواني السلام.. كرمني الله بديني فحفظ لي حقوقين”.معاينة التغييرات (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

وتابعت الطفلة الموهوبة فجر المري: “وحباني الله بخصائص أتميز بها ولله الحمد والمنة، لدي طموح يعانق الأنجم، متحدثة بارعة ذات خطابة وإلقاء مميزة يبهر الجميع”.

وأضافت فجر المري “وقفت على خشبة المسرح وأنا طفلة ذات الثلاثة أعوام، قدمت حفل تخريج خاتمات كتاب الله في جمعية مكنون، خريجة دور تحفيظ القرآن منذ نعومة أظفاري، الحاصلة بالمركز الأول على مستوى الوطني العربي بالإلقاء والخطابة، أطمح أن أكون فجرًا مشرقًا لهذه الأمة”.

الكلمات الدلالية:
إبداع بالإلقاء الإلقاء الطفلة فجر المري معرض الرياض للكتاب معرض الكتاب

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