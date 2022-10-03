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إيران في انتظار حزمة عقوبات دولية جديدة بسبب مقتل مهسا أميني
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إيران في انتظار حزمة عقوبات دولية جديدة بسبب مقتل مهسا أميني

إيران في انتظار حزمة عقوبات دولية جديدة بسبب مقتل مهسا أميني

إيران في انتظار حزمة عقوبات دولية جديدة بسبب مقتل مهسا أميني
١١:٣٣:٢٦ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت الحكومة الكندية، اليوم، عقوبات ضد طهران، بسبب أوضاع حقوق الإنسان، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

استدعاء القائم بالأعمال

وفي الوقت ذاته، استدعت بريطانيا، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، على خلفية قمع الاحتجاجات التي تشهدها كافة أنحاء إيران، ولا سيما العاصمة طهران.

أوروبا تعاقب إيران

وقررت 6 دول أوروبية مجتمعة، هي ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، تقديم مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة، حسب ما ذكرته مجلة “شبيجل” الألمانية، ونقل موقع “العربية”.

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النظام الإيراني يواصل القمع

ولا يزال النظام الإيراني، يرتكب مجزرة مروعة، بحق شعبه، بدأت أحداثها منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية، بأحد مراكزها.

وتجاوز عدد ضحايا الاحتجاجات 133 قتيلا، وعشرات المعتقلين، في صفوف المتظاهرين والطلاب.

وقام الجنود بتوجيه الأسلحة ناحية المتظاهرين وأطلقوا النار عليهم بالفعل، وهو ما يعني أن النظام الإيراني أعطى الضوء الأخضر لاستخدام القوة.

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أوروبا تفرض عقوبات على إيران إبراهيم رئيسي إيران احتجاجات إيران خامنئي عقوبات دولية مهسا أميني

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