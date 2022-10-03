قيادي بارز ينشق عن ميليشيا الحوثي وينضم للشرعية.. ماذا قال في أول ظهور؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد القيادي البارز في ميليشيا الحوثي سليمان الغولي، اليوم الإثنين، انشقاقه عن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وانضمامه إلى صفوف الشرعية اليمنية.

وقال سليمان الغولي في تغريدة على حسابه في تويتر “‏بعد أن وصلت الى مأرب الجمهورية بحمدلله أعلن انضمامي الرسمي للشرعيه اليمنية وللتحالف العربي لمحاربة الانقلاب الحوثي الإيراني”.

الانضمام لصفوف الشرعية

في سياق متصل، ظهر سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تسجيل مصور من مأرب يعلن فيه انشقاقه عن ميليشيا الحوثي التي شغل في حكومتها غير المعترف بها دولياً منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد أيام قليلة من تعرضه للاعتقال للمرة الثانية على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء.

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من هو سليمان الغولي؟

يشار إلى أن سليمان الغولي هو نجل شقيق الشيخ القبلي البارز سلطان الغولي الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية مع عدد من مرافقيه منتصف العام 2018 ، بينما كان يقود معارك الحوثيين في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر.

في سياق آخر، حمّل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، الحوثيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتداعيات ذلك الخطيرة على أمن واستقرار اليمن.

كذلك أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أصبح مطلبا ملحا.

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