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هل القهوة السوداء مفيدة للمصابين بدهون الكبد؟ استشاري يجيب
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هل القهوة السوداء مفيدة للمصابين بدهون الكبد؟ استشاري يجيب

هل القهوة السوداء مفيدة للمصابين بدهون الكبد؟ استشاري يجيب

هل القهوة السوداء مفيدة للمصابين بدهون الكبد؟ استشاري يجيب
١٠:٢٨:٣٤ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض العلاقة بين شرب القهوة السوداء، ودهون الكبد.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:
إن القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد”، مضيفا أن “إنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون”.

القهوة وعسر الهضم

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي أن العلاقة بين شرب القهوة، وعسر الهضم، موضحا أن “القهوة قد تزيد من شدة أعراض عسر الهضم الوظيفي لدى البعض”.

ونصح د. عبدالله الذيابي، بتقليل تناول القهوة إذا زادت من أعراض عسر الهضم.

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5 نصائح صحية عند تحضير القهوة

في سياق متصل، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أن القهوة المفلترة أفضل من المطبوخة بالماء، بسبب احتواء الأخيرة على شوائب ترفع نسبة الكوليسترول.

نصائح لتحضير القهوة

ووجه  المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نصائح مهمة وصحية عند تحضير القهوة كالتالي:

– التقليل من إضافة السكر

– يمكن استخدام العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة بجانبها

– نصح أيضا بإضافة القرفة خاصة أنها يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

– عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، والذي يقدر بـ 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم.

– التحذير من الإضافات الضارة مثل النكهات والمحليات خاصة أنها عالية السكريات.

 

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القهوة القهوة السوداء دهون الكبد فوائد القهوة

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