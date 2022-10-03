وظائف شاغرة لدى شركة «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك (ياسرف)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالوريوس ، بمدينة ينبع.
وأوضحت الشركة، أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية :
1- موظف المشتريات الثاني
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها
- خبرة 5 سنوات كحد أدنى
- المساعدة في تقديم معلومات وتوصيات مهمة كمدخلات في سياسة المشتريات وعملية تطوير الإجراءات في ياسرف.
- المساعدة في تمثيل YASREF في مفاوضات العقود والسعي لتأمين عطاءات تنافسية مع ضمان التنفيذ الصارم والصرامة لمدونة الأخلاق والسلوك.
- الدعم في بناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين.
2- مهندس العمليات II
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
- الحد الأدنى من الخبرة 4 سنوات
- تقديم الدعم اللازم لعضو فريق OME المعني قبل وبعد الاجتماعات اليومية لضمان مستوى عالٍ من أداء السلامة والامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة.
- أداء العمل اليومي من أجل زيادة أرباح المصفاة ، وتعزيز موثوقية وسلامة المصنع ، وتعزيز السلامة والامتثال للمعايير البيئية
رابط التقديم:
– وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (ياسرف) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)