الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٥٦:٠٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك  (ياسرف)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالوريوس ، بمدينة ينبع.

وأوضحت الشركة، أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية :

1- موظف المشتريات الثاني

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها
  • خبرة 5 سنوات كحد أدنى
  • المساعدة في تقديم معلومات وتوصيات مهمة كمدخلات في سياسة المشتريات وعملية تطوير الإجراءات في ياسرف.
  • المساعدة في تمثيل YASREF في مفاوضات العقود والسعي لتأمين عطاءات تنافسية مع ضمان التنفيذ الصارم والصرامة لمدونة الأخلاق والسلوك.
  • الدعم في بناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين.

2- مهندس العمليات II

  • درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
  • الحد الأدنى من الخبرة 4 سنوات
  • تقديم الدعم اللازم لعضو فريق OME المعني قبل وبعد الاجتماعات اليومية لضمان مستوى عالٍ من أداء السلامة والامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة.
  • أداء العمل اليومي من أجل زيادة أرباح المصفاة ، وتعزيز موثوقية وسلامة المصنع ، وتعزيز السلامة والامتثال للمعايير البيئية

رابط التقديم:

– وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (ياسرف) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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