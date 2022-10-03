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وجهت مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة نصيحة مهمة لتغذية الطفل الصغير بطريقة صحيحة.

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، لتغذية الطفل الصغير يفضل تقسيم الوجبات اليومية إلى خمس وجبات صغيرة.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ بشرط حضور أحد الوالدين معه وألا يكون بمفرده.

الدراسة أجريت، في جامعة بورتسموث، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، ووجد الباحثون أنه يمكن أن يتضرر طفل صغير من قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز بمفرده، ولكن وجود أحد الوالدين معه يعزز من نمو مخ الطفل.

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“دراسة”: مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ ولكن بشرط