هربوا أموالا مجهولة المصدر خارج المملكة.. الإطاحة بـ 3 مقيمين في الدمام

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة الدمام القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية بطرق غير مشروعة.

وأوضح بيان لشرطة الدمام أنه عثر بمنزل أحدهم على 780 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين بتهمة سرقة قابلات كهربائية

وكانت شرطة مدينة الدمـام قبضت على مقيميـن مـن الجنسية السودانية ومواطـن، لسرقتهم كابلات كهربائيـة ومـواد بناء من مواقـع تحت الإنشاء، والسطو علـى محال تجارية وسرقة أجهـزة كهربائية منهـا.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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