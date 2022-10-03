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«زين للناس حب الشهوات».. سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل

«زين للناس حب الشهوات».. سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل

«زين للناس حب الشهوات».. سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل
٠٩:٥٢:٢١ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة “دارتز موتورز” عن مواصفات سيارتها الجديدة، التي تعد من بين “أكثر السيارات جنونا في العالم”، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتأتي السيارة الجديدة بسعر يبدأ بـ750 ألف يورو، وتصل إلى أكثر من 1.05 مليون يورو، في حال أرادها الزبون مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل.

وتعتمد السيارة بالأساس على سيارة “مرسيدس-مايباخ جي إل إس” الرياضية، لكنها مغطاة بهيكل من “الكربون كيفلر”.

التصميم الداخلي به خزنة تعمل ببصمة الإصبع

ويتضمن التصميم الداخلي الفخم خزنة، تعمل ببصمة الإصبع، للسيجار والمكياج الباهظ الثمن، بالإضافة إلى خزنة منفصلة لسلاح “AK47” وخزنة لدرع مضاد للرصاص، مصنوع من جلد التمساح أو جلد الثعبان.

وتوفر الشركة المتخصصة في صناعة السيارات المصفحة، ومقرها لاتفيا، خدمة ترقية الحماية إلى “STANAG”، وهو المستوى المحدد من قبل “الناتو”، مقابل 300 ألف يورو إضافية.

ويعني هذا المستوى إضافة درع مقاوم للانفجار، للحماية من هجمات القنابل اليدوية وانفجارات الألغام ونيران المدفعية الثقيلة.

والسيارة قادرة على بلوغ 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3.8 ثانية.

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الكلمات الدلالية:
سيارات باهظة الثمن سيارة جديدة شركة "دارتز موتورز"

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