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تحديث جديد في نظام نور.. الاختبارات أصبحت فترة واحدة فقط

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تحديث جديد في نظام نور.. الاختبارات أصبحت فترة واحدة فقط

تحديث جديد في نظام نور.. الاختبارات أصبحت فترة واحدة فقط

تحديث جديد في نظام نور.. الاختبارات أصبحت فترة واحدة فقط
٠٩:٥٦:١٥ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المعلم عبدالله السلطان، والمهتم بنشر التوعية في مجال التعليم، أن نظام نور أجرى تعديلات على فترة الاختبارات، لتكون الاختبارات فترة واحدة فقط.

وقال السلطان، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمعلمين و المعلمات.. تم تحديث نظام نور لتكون فيه  الاختبارات فترة واحدة فقط”.

وتباينت ردود الأفعال حيث علق بعض المعلمين بقوله:  إن نظام الفترتين مازال موجوداً”، بينما علق آخر بقوله “إن الفترة الثانية غير مفعلة”.

خدمات يقدمها نظام نور

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

أيضا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

التسجيل في نظام نور

ويمكن طريقة تسجيل الدخول في نظام نور حتى في حال حال نسيان كلمة السر من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى لنظام نور من هنا والضغط على “نسيت كلمة السر”.

2- إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

3- الضغط على خانة التالي واختيار “الاستعادة بالبريد الإلكتروني”.

4- إدخال عنوان البريد الإلكتروني والضغط على “متابعة”.

5- يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني من نظام نور.

6- الاطلاع على اسم المستخدم بالرسالة وحفظه.

7- الضغط على استعادة كلمة السر.

8- إنشاء كلمة سر جديدة وتأكيدها وحفظها.

9- تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر الجديدة.

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