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المملكة تدعم صندوق النقد لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

المملكة تدعم صندوق النقد لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

المملكة تدعم صندوق النقد لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
٠٩:٥١:١٩ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير المالية، محمد الجدعان، بأن المملكة تدعم جهود صندوق النقد الدولي، في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تعصف ببلاد عدة خلال الآونة الأخيرة.

لقاء الجدعان وجوروجيفا

وخلال لقاء وزير المالية، مع كريستالينا جوروجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والذي جرى خلاله بحث مجالات التعاون بين المملكة والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض، تناول الجانبان جهود مواجهة أزمة الغذاء.

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48 دولة تتضرر

وفي وقت سابق، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن نحو 48 دولة على مستوى العالم، مقبلة على تداعيات أزمة الغذاء.

وأوضحت في تصريح صادم، أن ما لا يقل عن 41 مليون شخص في العالم العربي يعانون انعدام الأمن الغذائي.

أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ 2008 

وأكدت لاجارد أن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصًا غذائيًا يهدد حياتهم.

وأشارت إلى أن آخر تقرير بحثي أظهر أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء العالمية صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا محمد الجدعان وزارة المالية

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