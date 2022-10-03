«ضوء أخضر لاستخدام الرصاص الحي».. جنود خامنئي يطلقون النار على المتظاهرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

كشف مقطع فيديو لحظة استهداف رجال الشرطة الإيرانيين للمتظاهرين بالرصاص الحي وسط الطريق وفي وضح النهار.

ويوضح الفيديو عدد من رجال الشرطة يستقلون الدراجات النارية ويطاردون المتظاهرين الذين أضرموا بدورهم النيران في عدة مناطق.

وقام الجنود بتوجيه الأسلحة ناحية المتظاهرين وأطلقوا النار عليهم بالفعل، وهو ما يعني أن النظام الإيراني أعطى الضوء الأخضر لاستخدام القوة.

ولا يزال النظام الإيراني، يرتكب مجزرة مروعة، بحق شعبه، بدأت أحداثها منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية، بأحد مراكزها.

استهداف الطلاب

ووثقت مقاطع فيديو، عمليات الاستهداف العمدي، من المسافة صفر، للمتظاهرين في مسيرة ليلية لطلاب جامعة شريف للتكنولوجيا.

وانطلقت دعوات للتوجه نحو جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين من الحرس الثوري والباسيج والقوات الخاصة، كما أظهرت فيديوهات احتشاد متظاهرين بسياراتهم، متوجهين نحو الجامعة لتلبية الدعوة

ضحايا الاحتجاجات الإيرانية

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 133، جراء حملات قمع المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ قرابة أسبوعين، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، بأحد مراكز الشرطة الإيرانية.

فيما قال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن: “من واجب الأسرة الدولية التحقيق ومنع إيران من ارتكاب جرائم أخرى.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بمقتل اثنين من أفراد التعبئة الشعبية في اشتباكات مع متظاهرين في إيران.

وذكرت الوكالة أن أحدهما قتل في قم، بينما لقي الآخر حتفه في قشم إثر إصابتهما بعدما تعرضا “لهجوم” من المحتجين.

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