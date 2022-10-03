الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
للحصول على  الدعم.. حساب المواطن يوضح خطوات تعديل البيانات من مؤجر لوكيل
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للحصول على  الدعم.. حساب المواطن يوضح خطوات تعديل البيانات من مؤجر لوكيل

للحصول على  الدعم.. حساب المواطن يوضح خطوات تعديل البيانات من مؤجر لوكيل

للحصول على  الدعم.. حساب المواطن يوضح خطوات تعديل البيانات من مؤجر لوكيل
٠٩:٢٣:٤٩ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية بيانات المستفيد من مؤجر إلى وكيل في منصة إيجار حتى لا يتأثر الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد قال فيه: “قدمت كل المستندات لتثبت عدم تملكي لعقار وأنا مجرد وكيل ورفعتها مرتين في صوتك مسموع.. ما هو المطلوب؟”.

تحديث البيانات

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله : “يلزمك تحديث بياناتك من مؤجر إلى وكيل في منصة إيجار ، ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض وإرفاق الوكالة الشرعية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية

يذكر أنه لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج يجب أن يكون المسجل مواطنا ، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

أيضا يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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الكلمات الدلالية:
برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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