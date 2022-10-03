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أمريكا تدخل بقوة على خط الأزمة بين «خامنئي» والمتظاهرين: «قلقون من قمع الإيرانيين»
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أمريكا تدخل بقوة على خط الأزمة بين «خامنئي» والمتظاهرين: «قلقون من قمع الإيرانيين»

أمريكا تدخل بقوة على خط الأزمة بين «خامنئي» والمتظاهرين: «قلقون من قمع الإيرانيين»

أمريكا تدخل بقوة على خط الأزمة بين «خامنئي» والمتظاهرين: «قلقون من قمع الإيرانيين»
٠٩:٠١:٤٧ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أبدى البيت الأبيض قلقه من الاضطرابات والاحتجاجات التي تحدث في إيران، مشيرا إلى أن المتظاهرين في طهران يواجهون قمعا من جانب القوات الأمنية.

وفي سياق متصل ، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إحاطات دورية بشأن التحقيق في تخريب خطي نورد ستريم، مشيرا إلى أن التحقيق سيستغرق وقتا.

وكان المرشد الأعلى الإيراني “خامنئي” ألقى باللوم على الولايات المتحدة في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده والتي اندلعت في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

ونفت الولايات المتحدة بدورها التورط في تأجيج الوضع في إيران، واعتبرت أن المحاولات الإيرانية “بائسة” في إلقاء اللوم على الآخرين.

الخارجية الأمريكية تدخل على خط الأزمة

ودخلت الخارجية الأمريكية على خط الأزمة، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل روبيرج إن بلاده ترفض تماما استخدام القوة المفرطة  ضد المتظاهرين الإيرانيين المنددين بمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد، محذرا في الوقت ذاته من عواقب استمرار إيران في قمع شعبها.

وقال روبيرج  إن “الولايات المتحدة لديها العديد من الأدوات الأخرى إلى جانب العقوبات لدعم الشعب الإيراني”، مشيرا إلى أن واشنطن قامت بفرض عقوبات على الشرطة الأخلاقية بالإضافة إلى تسجيل كافة الاتصالات التي تفيد بمسؤوليتها عن كافة الأحداث الجارية حاليا في إيران.

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الكلمات الدلالية:
إيران البيت الأبيض الخارجية الإيرانية تظاهرات إيران خامنئي

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