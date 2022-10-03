«المرور» يحذر من 3 ممارسات تسبب عرقلة الحركة المرورية
تواصل – فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والارتباك المروري.
وقال المرور، في تغريد عبر “تويتر”: “لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.
وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة للممارسة هذه السلوكيات:
1- تبادل أطراف الحديث
2- الاستدلال على موقع معين
3- مشادة حادث على الطريق
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لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/S0GlXd5VgV
— المرور السعودي (@eMoroor) October 3, 2022