الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«المرور» يحذر من 3 ممارسات تسبب عرقلة الحركة المرورية
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«المرور» يحذر من 3 ممارسات تسبب عرقلة الحركة المرورية

«المرور» يحذر من 3 ممارسات تسبب عرقلة الحركة المرورية

«المرور» يحذر من 3 ممارسات تسبب عرقلة الحركة المرورية
٠٨:٥٩:١٩ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والارتباك المروري.

وقال المرور، في تغريد عبر “تويتر”: “لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة للممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشادة حادث على الطريق

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الكلمات الدلالية:
المرور المرور السعودي سلوكيات سلبية على الطريق

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