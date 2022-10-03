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«المياه الوطنية»: تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لأحياء بالرياض
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«المياه الوطنية»: تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لأحياء بالرياض

«المياه الوطنية»: تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لأحياء بالرياض

«المياه الوطنية»: تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لأحياء بالرياض
٠٩:٢٤:٠٧ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لأحياء جنوب غرب الرياض، حيث تخدم المرحلة الثانية أحياء شبرا، والزهرة، وأجزاء من السويدي.

منظومة تحسين الضخ

وتستهدف المنظومة تقديم الخدمة لأكثر من 900 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية تجاوزت 664 مليون ريال، وتشمل 6 خزانات بطاقة مليون م3، ومحطة ضخ بقدرة 100 ألف م3/ يوم، وخط رئيس بطول 30كم.

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مراحل المنظومة والأحياء الممستهدفة

وتعمل منظومة تحسين الضخ على 3 مراحل وهي:

  • المرحلة الأولى تخدم أحياء الشفا، وبدر، والمروة، والحزم، وعكاظ، ونمار
  • المرحلة الثانية تخدم شبرا، والزهرة، وأجزاء من السويدي
  • المرحلة الثالثة تخدم أحياء الدريهمية، وسلطانة، وديراب، وأحد، وزهرة البديعة، والأجزاء الجديدة من عكاظ، والحزم

وتم تشغيل المرحلة الأولى، كما بدأ تشغيل المرحلة الثانية، وتبدأ المرحلة الثالثة بنهاية ديسمبر 2022.

وفي سياق مواز، حددت شركة المياه الوطنية، آلية طلب خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” في المنزل.

جاء ذلك في رد على مغرد وجه سؤالا قال فيه “قفلت المحبس الخارجي للعداد من أجل تنظيف الخزان هل عليه مخالفة إذا قفل المحبس؟”.

وأجابت الشركة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها: “تهدف خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” لإتاحة الفرصة للعملاء لتنظيف خزانهم خلال مدة معيّنة دون رصد مخالفة”.

الكلمات الدلالية:
أحياء جنوب غرب الرياض الحزم الرياض حي عكاظ حي نمار شركة المياه الوطنية منظومة تحسين الضخ

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