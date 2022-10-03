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شاهد.. طفلة كويتية تنجو من الموت بإعجوبة

شاهد.. طفلة كويتية تنجو من الموت بإعجوبة

شاهد.. طفلة كويتية تنجو من الموت بإعجوبة
٠٨:٣٤:٠٩ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو نجاة طفلة في الكويت بإعجوبة بعد أن كادت سيارة تدهسها بطريقة مروعة، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر.

وكانت الطفلة تلهو مع صديقاتها حين قررت بشكل مفاجئ أن تعبر الطريق ثم أسرعت نحو الجانب الآخر من الطريق في الوقت الذي كانت فيه السيارة قادمة إليها بسرعة عالية جدا.

ثوانٍ معدودة تفصل الطالبة عن موت محقق

وفصلت ثوان معدودة الطفلة عن موت محقق حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، فيما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تنجح في العبور بأمان بعد أن كادت قاب قوسين أو أدنى من الموت.

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