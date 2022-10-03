فصيلة الدم تنبئ بمدى الإصابة بالسكتة الدماغية

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يكون بعض الأشخاص عرضة للإصابة بعدد من الأمراض بسبب صفات وراثية أو جينية معينة، لكن هذه الصفات لا تعد أسبابا رئيسية أو حتمية لإصابتهم بهذه الأمراض.

فصيلة الدم A

وأحد هذه الظواهر هو علاقة فصيلة الدم بالإصابة بالسكتة الدماغية، فيما أظهر بحث علمي، ارتباطاً قوياً بين أصحاب فصيلة الدم A وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة، قبل سن الستين. رغم وجود عامل وراثي قوي يربط بين فصيلة الدم والسكتة الدماغية

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واحدة من عدة عوامل

في حين قال الدكتور براكستون ميتشل، عالم الأوبئة الوراثية في كلية الطب بجامعة ميريلاند للصحة، بأنه يجب ألا يقلق المرء كثيرًا بشأن فصيلة دمه، حيث أن فصيلة الدم هي واحدة من العديد من العوامل الجينية والبيئية التي تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، حسب “القبس”.

نتائج البحث

نشر البحث حديثاً في مجلة Neurology، وأيضا موقع “هيلث”، وجاءت نتائجه كالآتي:

1- يتعرض أصحاب فصيلة الدم A لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة قبل سن الستين.

2- بعد تجاوز سن الـ 55، يتضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر كل عشر سنوات.

3- أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة مقارنة بفصائل الدم الأخرى.

4- فصيلة الدم واحدة من عدة عوامل جينية وبيئية تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.