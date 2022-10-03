«السعودية للاستثمار الزراعي» تطلب موظفين عبر «لينكد إن» .. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكد إن” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول للتدقيق الداخلي

Internal Audit Senior Specialist

المؤهلات و الخبرات:

-درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– محاسب قانوني / معتمد و / أو CIA أو CIAA أو CFS أو CISA أو CRMA أو خبرة عملية مماثلة

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في IA.

المهام الوظيفية:

– يساعد مدير IA على تطوير برامج تدقيق شاملة تستجيب لسلامة ممارسات تشغيل الأعمال.

– ينفذ خطة التدقيق المعتمدة عن طريق إجراء مهام التدقيق وإبلاغ إدارة الأعمال بقضايا التدقيق.

– يكتب تقارير شاملة لعملية التدقيق والنتائج ، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية والتحسينات المستقبلية الموصى بها.

– يقدم أوراق عمل وأدلة منظمة وكافية ومنظمة بشكل جيد لدعم أعمال التدقيق المنفذة.

– يحافظ على النزاهة ويظهر العناية المهنية اللازمة عند إجراء مهام التدقيق.

– يضمن استيفاء فريق التدقيق للأداء المتوقع ومعايير الجودة.

– يقود اجتماعات التدقيق ؛ تقارير / يعرض على أنشطة التدقيق المحددة والنتائج والنتائج والتوصيات.

الجداول الزمنية والخطط لأي أنشطة متابعة وتقييم الإجراءات المتفق عليها في التدقيق التالي في الموقع

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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