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«أوبك+» تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

«أوبك+» تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

«أوبك+» تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة
٠٨:١٤:١١ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت مجموعة “أوبك +” اجتماعا للجنة الفنية المشتركة، كان مقررا عقده غدا الثلاثاء، قبيل الاجتماع المرتقب لأعضاء المجموعة لمناقشة الإنتاج.

دون توضيح أسباب

وجاء قرار إلغاء اجتماع اللجنة الفنية من جانب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر من داخل “أوبك”، دون توضيح الأسباب.

وتقدم اللجنة الفنية المشتركة، المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك بلس” والاجتماعات العامة الوزارية للمجموعة بشأن العوامل الأساسية بالسوق.

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اجتماع “أوبك” لتحديد الإنتاج

ويجتمع أعضاء “أوبك+” يوم الأربعاء المقبل، في فيينا، لتحديد سياسة الإنتاج، وسط تقارير بشأن دراسة التحالف خفض إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل.

أسعار النفط 

وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط قفزة فجائية بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتشاور فيه مجموعة أوبك+ لدراسة خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 3% إلى 87.65 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6% منذ ثلاثة أيام.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 3% أو 2.39 دولار إلى 81.88 دولار للبرميل بعد خسارته 2.1%.

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