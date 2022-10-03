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بيان عاجل من وزارة التجارة بشأن فيديو «الزبادي المغشوش»
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بيان عاجل من وزارة التجارة بشأن فيديو «الزبادي المغشوش»

بيان عاجل من وزارة التجارة بشأن فيديو «الزبادي المغشوش»

بيان عاجل من وزارة التجارة بشأن فيديو «الزبادي المغشوش»
٠٧:٢٥:٠٤ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التجارة بيانًا عاجلًا ردت فيه على الفيديو الذي أثار الجدل بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “الزباي المغشوش”.

وقالت وزارة التجارة في توضيح لها عبر موقع “تويتر”، :” فرقنا الرقابية في جميع مناطق المملكة قامت بسحب عينات عشوائية من منتج زبادي انتشر مقطع عن وجود غش في أوزانه”.

وأكدت”التجارة” في بيانها أنه :”تبين مطابقة جميع العينات المسحوبة للأوزان المعتمدة”.

ونوهت إلى أن التلاعب بالأوزان يعد مخالفة غش تجاري تستوجب العقوبة، مختتمة البيان بنشر رقم الإبلاغ عن الغش التجاري، قائلة :” وللإبلاغ: الرقم الموحد 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

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الكلمات الدلالية:
الزبادي المغشوش زيادي ناقص الوزن فيديو الزبادي وزارة التجارة

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