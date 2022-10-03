الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة الرياض تطرح عددا من الفرص الاستثمارية
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أمانة الرياض تطرح عددا من الفرص الاستثمارية

أمانة الرياض تطرح عددا من الفرص الاستثمارية

أمانة الرياض تطرح عددا من الفرص الاستثمارية
١٠:٤٧:٥٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض طرح 38 فرصة استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، بمساحة إجمالية تتجاوز 397 ألف متر مربع، وذلك بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة في تنمية اقتصاد المدينة، والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة الحضرية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

مدة عقد 25 عامًا

وأوضحت الأمانة أن 3 من هذه الفرص تجارية تقع على مساحة إجمالية تبلغ 48 ألفا و162 مترًا مربعًا بمدة عقد 25 عامًا، وتتوزع في أحياء المهدية، المونسية، والربيع، إضافة إلى 3 فرص أخرى في المجال السكني التجاري على مساحة إجمالية تبلغ 2607 أمتار مربعة، وعقود تتراوح مدتها ما بين 15-25 عامًا، وتتوزع في أحياء قرطبة، الدار البيضاء، والديرة.

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مساحات متعددة 

وأضافت أن الفرص تشمل أيضاً 3 فرص في مراكز مجتمعية تقع على مساحة إجمالية تبلغ 5014 مترًا مربعًا، ومدة عقود 15 سنة، وتتوزع في حدائق إشبيليا، والعليا، والمنهل، إلى جانب فرصتين للأكشاك بإجمالي مساحة 37مترًا مربعًا، ومدة عقود 10 سنوات، وتتوزع في أحياء الدار البيضاء والجزيرة.

12 فرصة استثمارية

وأشارت الأمانة إلى وجود فرصة واحدة في البيع الذاتي تتوزع في 20 موقعًا داخل مواقع تابعة للأمانة بمدة عقد تبلغ 5 أعوام، وتقع على مساحات متعددة، إلى جانب 12 فرصة استثمارية في مجال إنشاء مواقف السيارات على مساحة إجمالية تبلغ 46 ألفا و863 مترًا مربعًا، ومدة عقود 10 أعوام، وتتوزع في أحياء النور، المناخ، المروة، المصانع ” 9 مواقع”.

وتضمنت الفرص الاستثمارية أيضاً 14 فرصة في المجال الصناعي، تقع على مساحة إجمالية تبلغ 295 ألفا و310 أمتار مربعة، ومدة عقود 20 عامًا، وتتوزع في أحياء شرق طريق رماح “12 موقعًا”، حي الخير “موقعان”، فيما يوجد المزيد من التفاصيل عن هذه الفرص على كراسة الشروط والمواصفات، على الموقع الإلكتروني ( هنا ) أو على تطبيق “فرص”.

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أحياء الرياض أمانة الرياض إنشاء مواقف السيارات المجال الصناعي فرص استثمارية فرص تجارية

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