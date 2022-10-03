«شغلوا السخانات».. «الزعاق» يعلن موعد دخول البرد الشديد

تواصل- فريق التحرير:

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن موعد دخول البرد الشديد، مشيرًا إلى أن الأجواء المعتدلة ترتبط بتساوي الليل والنهار، وإذا طال النهار زادت الحرارة، وإذا طال الليل زادت البرودة، وأن القطبين متجمّدان لأن الليل فيهما يصل إلى ستة أشهر.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه خلال هذه الأيام يبدأ الليل بالتغلب على النهار طولاً، ويستمر الليل يقضم النهار لمدة 90 يوماً تقريباً”.

وتابع : وحينذاك يبلغ الليل طوله والنهار قصره، والعامة يقولون “لا برد إلا برد الانصراف”، أي أن البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان فراشه، لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.

كما أنه علق على الفيديو بالقول: يا أهل الشمال، طريف، عرعر، رفحاء، تبوك، الجوف، حائل، “شغّلوا السخانات”.