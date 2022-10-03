الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف عليها

«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف عليها

«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف عليها
٠٧:٤٧:٥٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير 

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما قوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مضيفة مقصورة (أنثى سعودية)

الوصف الوظيفي

توفر شركة النقل الجوي الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية فرص عمل للمواطنين السعوديين للعمل كمضيفات ، لضمان سلامة وراحة الركاب على متن رحلات السعودية. سيتمكن المرشح الناجح من العمل بشكل مستقل والأداء الفعال مع فريق طاقم الطائرة.
ستسمح فرصة العمل هذه للمرشح بتطوير مسار حياته المهنية خلال تجربة الطيران فقط ، من مضيف طيران وحتى منصب مدير المقصورة.
المؤهلات والخبرة

المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.
الطول الأدنى: 155 سم
أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير السعودية.
مظهر عام لطيف.
النظافة الشخصية الجيدة.
يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من السعودية.

2.مضيف مقصورة (سعودي ذكر)
المؤهلات والخبرة
المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.
الطول الأدنى: 155 سم
أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير السعودية.
مظهر عام لطيف.
النظافة الشخصية الجيدة.
يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من السعودية.

التقديم:

للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط
1. مضيفة مقصورره (اضغط هنا)

2..مضيف مقصورة (سعودي ذكر) (اضغط هنا)

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