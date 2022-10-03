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«السديس» لأبناء شهداء الواجب: آباؤكم سطروا أروع الأمثلة في الذود عن بلادنا ومقدساتها

«السديس» لأبناء شهداء الواجب: آباؤكم سطروا أروع الأمثلة في الذود عن بلادنا ومقدساتها

«السديس» لأبناء شهداء الواجب: آباؤكم سطروا أروع الأمثلة في الذود عن بلادنا ومقدساتها
٠٧:٠١:٣٤ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدداً من أبناء شهداء الواجب.

وأكد “السديس” أن ما قدمه شهداؤنا الأبطال من تضحيات جليلة ذوداً عن حياض بلادنا وحدودها ومقدساتنا لترصع جبين التاريخ، وتضمخ دوحه الفسيح، وتضرب أروع الأمثلة وأزكاها في البطولة والفداء.

كما نوه بالعناية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – بأسر الشهداء، الذين هم أبناؤنا وإخواننا وحقهم علينا كبير.

وفي الختام دعا الرئيس العام لشؤون الحرمين أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء، لقاء ما يقومون به من دعم لامحدود ورعاية كريمة لأبناء الشهداء وذويهم.

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الكلمات الدلالية:
أبناء الشهداء تكريم الشهداء خادم الحرمين عبدالرحمن السديس

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