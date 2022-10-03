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في 4 خطوات.. ميزة بنظام ios16 لمعرفة أسماء المتصلين (فيديو)
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في 4 خطوات.. ميزة بنظام ios16 لمعرفة أسماء المتصلين (فيديو)

في 4 خطوات.. ميزة بنظام ios16 لمعرفة أسماء المتصلين (فيديو)

في 4 خطوات.. ميزة بنظام ios16 لمعرفة أسماء المتصلين (فيديو)
٠٧:١٩:٠٦ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة معرفة أسماء المتصلين في نظام ios16 الجديد.

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طريقة معرفة أسماء المتصلين متاحة ضمن مزايا نظام التشغيل ios16 الجديد بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

1- الإعدادات

2- الضغط على الهاتف

3- الضغط على حظر المكالمات والتعرف عليها

4- تفعيل التطبيق

وأشار السبع أنه “في حالة وصول أي اتصال من شخص لم يتم تسجيل اسمه سيظهر اسمه مباشرة من خلال البرامج التي تستخدمها”.

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أسماء المتصلين معرفة أسماء المتصلين نظام ios16 هواتف آيفون

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