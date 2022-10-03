بعد النجاحات المتتالية.. 3 دول أوروبية تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة مدفعية جديدة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت ألمانيا والدنمارك والنرويج أنها ستزود أوكرانيا بـ16 منظومة مدفعية من طراز «هاوتزر» اعتبارا من العام المقبل، في وقت تسعى فيه كييف للحصول على أسلحة ثقيلة لتعزيز هجومها المضاد ضد روسيا.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي تزامنا مع استعادة كييف السيطرة الكاملة على مدينة ليمان في شرق البلاد ما يمثل أكبر انتصار أوكراني في ميدان المعركة منذ أسابيع.

زيلينسكي يؤكدتطلع بلاده إلى مزيد من الانتصارات

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطلع بلاده إلى مزيد من الانتصارات في غضون أسبوع، جاء ذلك لدى إعلانه السيطرة على ليمان وهي مركز إمداد رئيسي في الشرق الأوكراني،

جاء الانتصار الميداني الأوكراني بعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد استفتاءات نظمت على عجل وأدانها الغرب.

ماكرون يتعهد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ضمها المناطق الأوكرانية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه. وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني جدد الرئيس الفرنسي تأكيد «إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع».

وأعلن رؤساء 9دولٍ في وسط وشرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أمس الأحد، أنهم لن يعترفوا أبداً بضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، مؤكدين تضامنهم التام مع كييف.

وقال رؤساء كل من جمهورية التشيك، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا الشمالية، ومونتنيغرو، وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا، في إعلان مشترك: «لا يمكننا البقاء صامتين في وجه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل الاتحاد الروسي».

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