تعرف على طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طريقة استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية وأبرز مميزاتها وذلك في حالة تأسيس المنشأة التجارية.

وأوضحت الشؤون البلدية أن لوحة بيانات الرخصة البلدية تمكن المواطن من تحديد الموقع الجغرافي الأمثل لمنشأته التجارية.

أبرز المميزات

– خرائط حرارية للرخص الإنشائية والتجارية

– رسوم بيانية وتصفية تفاعلية

– استعراض حسب التوزيع الجغرافي والزمني وأنواع الرخص المصدرة

طريقة الاستخدام

1- الموقع الجغرافي : يتم عبر تحديد الموقع الجغرافي “أمانة / بلدية”.

2- الناشط المستهدف: تحديد نوع النشاط المستهدف وذلك بناء على الرخص الفعالية

3- إعداد خيارات الرخص: تعديل إصدار حسب الحاجة

مثال لاختيار موقع لفتح صيدلية في حي الملز:

اختيار أمانة الرياض وبلدية الملز

اختيار نوع الرخصة “الصيدليات”

تحديد الخيارات المتاحة