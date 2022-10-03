قبيل موعده.. اليوم العالمي للمعلم يتصدر ترند «جوجل»

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يوافق اليوم العالمي للمعلم الخامس من أكتوبر من كل عام، إحياء لذكرى توصية اليونسكو / منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين.

والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وتحدد المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

الاحتفال باليوم العالمي للمعلم

وفي الخامس من أكتوبر من كل عام، تحتفل مدارس المملكة باليوم العالمي للمعلم، ويكون الاحتفال فرصة لتقييم أوضاع المعلمين والعملية التعليمية.

وتقيم وزارة التعليم العديد من الفعاليات للاحتفال بالمعلم، من خلال تقديم العديد من الفعاليات والاحتفالات، وإقامة الندوات التي تشيد لدور المعلم وأهميته في المجتمع، واقتراح بعض الطرق التي بشأنها تساعد المعلمين والمعلمات على التطوير والتقدم.

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اليوم العالمي للمعلم يتصدر الترند

وقبل يومين من موعده، تصدر اليوم العالمي للمعلم قائمة الموضوعات الأكثر بحثا عبر “جوجل” ليصبح ترند المملكة، فيما نشرت عدد من الجهات التعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تنويها عن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر الجاري، الموافق الأربعاء ١٤٤٤/٣/٩.