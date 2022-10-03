انطلاق مؤتمر تجربة المريض الثالث لعام 2022م تحت رعاية «الصحة»

تواصل- واس:

أطلقت وزارة الصحة اليوم الإثنين، مؤتمر تجربة المريض السنوي الثالث تحت عنوان “إعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد”، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك في فندق الإنتركونتنتال بمدينة الرياض.

ويركز المؤتمر على عدة محاور منها، خلق ثقافة تجربة المريض في الرعاية الصحية، ومستقبل تجربة المريض في الرعاية الصحية، وتجربة المريض من الرؤية إلى العمل، والتمريض وتجربة المريض، إضافة إلى مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.

كما تطرق المؤتمر من خلال الجلسات والملصقات العلمية وورش العمل إلى العديد من المحاور التي تثري محتوى تجربة المريض على مستوى المملكة، وذلك بالاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية المختارة بعناية للعمل على صياغة إستراتيجيات جديدة، وتطوير الممارسات، لتلبية معايير الرعاية الصحية بجودة عالية، وآمنه.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال تجربة المريض، وجميع مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، للاستفادة من التجارب الماضية للمضي قدماً لإعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد.

وشارك في المؤتمر 50 متحدثاً في تقديم المحاضرات وورش العمل من الخبرات العالمية في مجال تجربة المريض، إضافة إلى عرض أكثر من 8 ملصقات علمية معتمدة، فيما شمل المؤتمر معرضاً مصاحباً شارك فيه العديد من الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمستفيد في برنامج تجربة المستفيد.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 43 ساعة مقسمة على محاضرات وورش العمل ،كما وفرت 150 مقعداً بالمجان لموظفي وزارة الصحة من “الوزارة والمناطق والتجمعات الصحية”.