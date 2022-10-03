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المياه الوطنية توضح آلية خدمة «طلب إذن لغسيل الخزان»

المياه الوطنية توضح آلية خدمة «طلب إذن لغسيل الخزان»

المياه الوطنية توضح آلية خدمة «طلب إذن لغسيل الخزان»
٠٦:٥٥:١٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية، آلية طلب خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” في المنزل.

جاء ذلك في رد على مغرد وجه سؤالا قال فيه “قفلت المحبس الخارجي للعداد من أجل تنظيف الخزان هل عليه مخالفة إذا قفل المحبس؟”.

وأجابت الشركة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها: “تهدف خدمة “طلب إذن لغسيل الخزان” لإتاحة الفرصة للعملاء لتنظيف خزانهم خلال مدة معيّنة دون رصد مخالفة”.

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن التعاقد مع أي شركة مختصة للقيام بذلك، ويمكن الإطلاع على لائحة المخالفات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية خطوات رفع شكوى، للاعتراض على مخالفات تسجيل العداد من خلال التطبيق.

خطوات رفع الشكوى

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- الدخول للصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- ثم شكوى جديدة

4- الضغط على مخالفات

5- الدخول على الاعتراض على مخالفة

6- اختيار المخالفة

7- تحديد سبب المخالفة

8- الضغط على إرسال الطلب.

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المياه الوطنية خزان المياه شركة المياه الوطنية غسيل الخزان

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