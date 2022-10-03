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سحابة في سماء «لاس فيغاس الأمريكية» ناتجة عن اختبار قنبلة نووية..ماذا يحدث؟
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سحابة في سماء «لاس فيغاس الأمريكية» ناتجة عن اختبار قنبلة نووية..ماذا يحدث؟

سحابة في سماء «لاس فيغاس الأمريكية» ناتجة عن اختبار قنبلة نووية..ماذا يحدث؟

سحابة في سماء «لاس فيغاس الأمريكية» ناتجة عن اختبار قنبلة نووية..ماذا يحدث؟
٠٦:٠٣:٢٠ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميون صورًا لسحابة رصدها أمريكيون على بعد 65 ميلاً من مدينة لاس فيغاس الأمريكية ناتجة عن اختبار قنبلة نووية.

وأثارت السحابة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال البعض أن صحراء لاس فيغاس كانت دائمًا حقلًا للتجارب النووية.

بينما زعم البعض أن أمريكا تختبر أسلحتها النووية للتأكد من جاهزيتها للرد على روسيا التي طالما هددت باستخدام النووي في أوكرانيا.

من جانبه حذَّر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، من استخدام روسيا السلاح النووي، في ظل الانتصارات المتلاحقة التي تحرزها أوكرانيا.

وقال بتريوس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدمّرون القوات والمعدات الروسية في أوكرانيا، ويُغرقون أسطولها في البحر الأسود، إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية.

 

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية النووي الأمريكي تجارب نووية روسيا

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