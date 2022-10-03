أوكرانيا: إيران كذبت علينا بخصوص بيع الطائرات المسيّرة إلى روسيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن إيران كذبت على كييف بخصوص بيع الطائرات المسيّرة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية خلال غزوها غير المبرر على أوكرانيا.

أوكرانيا تُسقط طائرة مسيرة إيرانية في خاركيف

وقبل أسابيع، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة، الأمر الذي نفاه النظام الإيراني وأكده الواقع على أرض المعارك.

مشروع قرار أمريكي لوقف الطائرات المسيرة الإيرانية

وكان السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد أن اللجنة وافقت على قانون رقم 6089 الخاص بإيقاف الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأوضح السناتور الأمريكي، أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لوقف برنامج الطائرات بدون طيار، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يهدف لمنع إيران والمليشيات الموالية من حيازة مسيرات هجومية.

هذا ما سيحدث إذا استخدمت روسيا النووي؟

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، أن حلف الناتو سيدمر جميع القوات والمعدات الروسية على أراضي أوكرانيا، وسيغرق أسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسي إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية.

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