12 وسيلة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف

تواصل – فريق التحرير :

أظهرت ورقة بحثية جديدة، نُشرت في مجلة Aging and Longevity، أن معظم كبار السن يدركون أن الخرف حالة قابلة للتعديل وأن لديهم القدرة على تغيير مخاطر الإصابة به.

وأوضحت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 40% من خلال معالجة عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية واستهلاك الكحول.

ويجب أولاً فهم مدى وعي الناس لعوامل الخطر والعقبات التي قد يواجهونها لدى إجراء تغييرات في نمط عيشهم.

واكتشف الباحثون أيضا أن العائق الرئيس أمام اتخاذ خيارات نمط حياة صحي للدماغ هو نقص المعرفة، ما يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حملة توعية عامة.

واستطلع الباحثون 834 من كبار السن الأستراليين حول وعيهم والعوامل التي يمكنها المساعدة في درء خطر الإصابة بالخرف.

وحدد الباحثون 12 عاملاً يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف، وتتضمن القائمة:

– نمط حياة نشط عقليًا.

– القيام بنشاط بدني.

– اتباع نظام غذائي صحي.

– التمتع بصحة عقلية قوية.

– عدم التدخين.

– عدم استهلاك الكحول.

– السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

– الحفاظ على وزن صحي.

– ضبط ارتفاع الكوليسترول.

– الوقاية من أمراض القلب.

– درء الإصابة بأمراض الكلى.

– درء الإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضًا:

ما علاقة الكوابيس بالإصابة بالخرف.. علماء يجيبون