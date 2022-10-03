وخسائر بالجملة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1695 قتيلاً

تواصل – واس:

كشفت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد من الأمطار الموسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 1695 شخصًا، مع وجود 12865 شخصًا تعرضوا لإصابات مختلفة.

الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن بين الضحايا 630 طفلًا و340 امرأة، و725 رجلًا، مضيفة أن الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة تسببت في تلف 13254 كيلومترًا من الطرق، وتدمير وتضرر 440 جسرًا، فضلًا عن تضرر 1277861 منزلًا بشكل كامل أو جزئي.

نفوق 1.162.122 رأسًا من الماشية

وأكدت أن الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة أدت إلى نفوق 1162122 رأسًا من الماشية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية.

جسر المملكة الجوي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات

فيما كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الجسر الجوي الإغاثي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات وقد يزيد، مؤكدًا أن من ضمن الحملة الشعبية لجمع التبرعات لباكستان، جسور أرضية وفرق ميدانية، وأن هنالك جسر بري إغاثي آخر يتحرك في باكستان تزامنًا مع الجسر الجوي الإغاثي.

حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة

وفي وقت سابق، كشفت الحملة الشعبية لجمع التبرعات في المملكة، أن مجموع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان بلغ مليون ريال.

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

المملكة تعزي الشعب الباكستاني الشقيق في مصابه الأليم

فيما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

أمطار وفيضانات قياسية

وتمر جمهورية باكستان الشقيقة بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، حيث شهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190% أعلى من متوسط 30 عامًا، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466% أكثر من المتوسط، حيث تسببت أمطار موسمية سقطت بكميات قياسية، وكذلك ذوبان الكتل الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.

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