ينتقل للبشر وقد يسبب جائحة.. علماء يحذرون من شبيه إيبولا

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حذر علماء من تهديد وبائي كبير محتمل قد يتسبب في جائحة، لكونه ينتقل إلى الإنسان، واصفين إياه بأنه أشبه بـ”إيبولا”.

وقال علماء في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية، إن هذا الفيروس يسمى “حمى القرد النزفية (SHFV)” ويعيش في القردة الإفريقية، ولديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى حدوث الجائحة التالية، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

يتسبب في ظهور أعراض قاتلة تشبه الإيبولا

وأضاف العلماء أن هذا الفيروس يتسبب في ظهور أعراض قاتلة تشبه الإيبولا، بما في ذلك النزيف الداخلي.

ووفق موقع “إكسبريس”، فإن الفيروس يسيطر تمامًا على جهاز المناعة، ويعطل آليات الدفاع الرئيسة، ويقسم الجسم إلى خلية تلو الأخرى.

ولم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بين البشر حتى الآن، لكن الفيروس “مهيأ للانتشار” بسبب “توافق الفيروس مع البشر”، وفقًا لباحثين أمريكيين.

من جهتها، قالت الدكتورة سارة سوير، من جامعة كولورادو بولدر: “لقد اكتشف هذا الفيروس الحيواني كيفية الوصول إلى الخلايا البشرية، والتكاثر، والهروب من بعض آليات المناعة المهمة التي نتوقع حمايتها لنا من فيروس حيواني، وهذا نادر جدًا، ويجب أن ننتبه له”.

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