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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٤:٥٢:٢٤ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ أخصائي تخطيط وإدارة التفتيش الشامل.

ـ أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

ـ مدير محفظة.

ـ باحث سياسات وتشريعات.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ باحث مشارك في قانون الضرائب.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ اختصاصي تنفيذ.

ـ ضابط معاون مراجعة الاستئناف.

ـ أخصائي تقاضي.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ أخصائي أول مراقبة الأداء.

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
الضريبة والجمارك فرص فرص وظيفية هيئة الزكاة وظائف شاغرة

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