هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ أخصائي تخطيط وإدارة التفتيش الشامل.
ـ أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.
ـ مدير محفظة.
ـ باحث سياسات وتشريعات.
ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.
ـ باحث مشارك في قانون الضرائب.
ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.
ـ اختصاصي تنفيذ.
ـ ضابط معاون مراجعة الاستئناف.
ـ أخصائي تقاضي.
ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.
ـ أخصائي أول مراقبة الأداء.
ـ وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)