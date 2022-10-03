هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ أخصائي تخطيط وإدارة التفتيش الشامل.

ـ أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

ـ مدير محفظة.

ـ باحث سياسات وتشريعات.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ باحث مشارك في قانون الضرائب.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ اختصاصي تنفيذ.

ـ ضابط معاون مراجعة الاستئناف.

ـ أخصائي تقاضي.

ـ اختصاصي مراجعة واعتراضات.

ـ أخصائي أول مراقبة الأداء.

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)