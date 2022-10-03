الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن
٠٤:٣٢:٠٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– أخصائي تعاون دولي

* المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس، وتخصصات: ” قانون وعلوم سياسية وعالقات دولية وشؤون دولية واقتصاد ومنظمات دولية وشؤون دبلوماسية”.

– الحصول على مفاوضات،علوم طيران أو ما يعادلها، و3 سنوات خبرة كحد أدنى.

* المسؤوليات:

– يرصد الأحداث و يعد التقارير الدولية بشكل دوري من خلال البحث لبناء قاعدة بيانات يسهل تحليلها في إعداد إلاستراتيجية.

– يعمل على التواصل والتنسيق مع الجهات أوالقطاعات ذات العالقة في ما يخص العمل، وذلك للعمل على تطوير

– يعمل على إعداد وتنظيم مشاريع الادارة مع الجهات المعنية والعمل على انجازها في الوقت المطلوب.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، للتقديم يجب إرسال بريد الكتروني التالي و(أن يكون عنوان البريد بأسم الوظيفة المراد التقديم عليها).

المصدر – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الطيران المدني شهادة البكالوريوس علوم الطيران وظائف شاغرة

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