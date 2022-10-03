رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– أخصائي تعاون دولي

* المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس، وتخصصات: ” قانون وعلوم سياسية وعالقات دولية وشؤون دولية واقتصاد ومنظمات دولية وشؤون دبلوماسية”.

– الحصول على مفاوضات،علوم طيران أو ما يعادلها، و3 سنوات خبرة كحد أدنى.

* المسؤوليات:

– يرصد الأحداث و يعد التقارير الدولية بشكل دوري من خلال البحث لبناء قاعدة بيانات يسهل تحليلها في إعداد إلاستراتيجية.

– يعمل على التواصل والتنسيق مع الجهات أوالقطاعات ذات العالقة في ما يخص العمل، وذلك للعمل على تطوير

– يعمل على إعداد وتنظيم مشاريع الادارة مع الجهات المعنية والعمل على انجازها في الوقت المطلوب.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، للتقديم يجب إرسال بريد الكتروني التالي و(أن يكون عنوان البريد بأسم الوظيفة المراد التقديم عليها).

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