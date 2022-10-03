رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– أخصائي تعاون دولي
* المؤهلات والخبرات:
– شهادة البكالوريوس، وتخصصات: ” قانون وعلوم سياسية وعالقات دولية وشؤون دولية واقتصاد ومنظمات دولية وشؤون دبلوماسية”.
– الحصول على مفاوضات،علوم طيران أو ما يعادلها، و3 سنوات خبرة كحد أدنى.
* المسؤوليات:
– يرصد الأحداث و يعد التقارير الدولية بشكل دوري من خلال البحث لبناء قاعدة بيانات يسهل تحليلها في إعداد إلاستراتيجية.
– يعمل على التواصل والتنسيق مع الجهات أوالقطاعات ذات العالقة في ما يخص العمل، وذلك للعمل على تطوير
– يعمل على إعداد وتنظيم مشاريع الادارة مع الجهات المعنية والعمل على انجازها في الوقت المطلوب.
* طريقة التقديم:
– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، للتقديم يجب إرسال بريد الكتروني التالي و(أن يكون عنوان البريد بأسم الوظيفة المراد التقديم عليها).
المصدر – (اضغط هنا).