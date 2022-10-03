الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصين تتخذ خطوة مفاجئة بشأن صادرات نشا الذرة
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الصين تتخذ خطوة مفاجئة بشأن صادرات نشا الذرة

الصين تتخذ خطوة مفاجئة بشأن صادرات نشا الذرة

الصين تتخذ خطوة مفاجئة بشأن صادرات نشا الذرة
٠٤:٣٩:١٤ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

فرضت الصين قيودًا على صادرات نشا الذرة في إشارة إلى أن أكبر مستورد للذرة في العالم يشعر على الأرجح بالقلق بشأن الإمدادات المحلية، وفقا لـ “بلومبيرج”.

وقال المحلل البارز في شركة “بكين أورينت” لاستشارات الأعمال الزراعية ماوينفينج إن الحكومة طلبت من الشركات وقف الشحنات من أجل استقرار أسعار الذرة، واحتواء المخاوف بشأن التضخم.

نشا الذرة يستخدم في تكثيف الحساء والصلصات

يُستخدم نشا الذرة بشكل شائع في تكثيف الحساء والصلصات أو للمنتجات الورقية والمواد اللاصقة، ورغم حجم الصادرات الصغير نسبيًا، فإن هذه الخطوة تبرز قلق بكين بشأن إمدادات الحبوب وارتفاع الأسعار.

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الكلمات الدلالية:
الحبوب الحرب الروسية الصين صادرات نشا الذرة نشا الذرة

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