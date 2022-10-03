الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لهذا السبب.. نقل مواطن من براغ إلى المملكة بطائرة إخلاء
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لهذا السبب.. نقل مواطن من براغ إلى المملكة بطائرة إخلاء

لهذا السبب.. نقل مواطن من براغ إلى المملكة بطائرة إخلاء

لهذا السبب.. نقل مواطن من براغ إلى المملكة بطائرة إخلاء
٠٤:٣٦:٥٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في براغ، اليوم الاثنين، عن نقل مواطن إلى المملكة بطائرة إجلاء طبي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقة بصور لطائرة الإخلاء الطبي التي نقلت المواطن.

تم نقله بعد تعرضه لوعكة صحية

وقالت السفارة: “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على المواطنين وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في براغ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جرى صباح اليوم نقل مواطن بعد تعرضه لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة، لاستكمال علاجه في أرض الوطن”.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الصحة، إنها نقلت طفلاً سعودياً إلى المملكة إثر تعرضه لأزمة قلبية بدولة الكويت.

وأوضحت الوزارة أن مركز الإحالات الطبية في الوزارة عمل على نقل الطفل المريض، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، والأطراف ذات العلاقة، حيث تم إرسال فريق طبي متخصص في التدخل العاجل باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو).

وأكملت أنه “بعد ذلك تم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، لتلقي العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض”.

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الكلمات الدلالية:
سفارة المملكة في براغ طائرة إجلاء نقل مواطن إلى المملكة وعكة صحية

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