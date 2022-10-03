“النقد الدولي”: 48 دولة مقبلة على تداعيات أزمة الغذاء بينهم 41 مليون عربي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن نحو 48 دولة على مستوى العالم، مقبلة على تداعيات أزمة الغذاء.

وأوضحت في تصريح صادم، أن ما لا يقل عن 41 مليون شخص في العالم العربي يعانون انعدام الأمن الغذائي.

حرب أوكرانيا سببت أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ 2008

وقبل يومين، أكدت أن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصًا غذائيًا يهدد حياتهم.

وأشارت إلى أن آخر تقرير بحثي أظهر أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبينت أن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة، داعية إلى:

1 – إجراءات مالية مستهدفة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء.

2 – إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى.

3 – زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى.

وأشارت إلى أن الصندوق حدد، السودان وقيرغيزستان وبيلاروس وأرمينيا وجورجيا على أنها الأكثر اعتمادًا على الواردات الغذائية الأوكرانية والروسية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين تشمل البلدان الأكثر اعتمادًا على الأسمدة الأوكرانية والروسية مولدوفا ولاتفيا وإستونيا وباراجواي وقيرغيزستان.

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