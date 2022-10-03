الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط
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165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط

165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط

165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط
٠٤:١٨:٥٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

أسهم الصادارات

وكانت أسهم شركات الصادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، والخليجية العامة، وصدر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، وتنمية، والاتحاد، والمتحدة للتأمين، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.22% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وسابك، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 135.31 نقطة ليقفل عند مستوى 20074.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 370 مليون سهم تقاسمتها 2583 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
ارتفاع الأسهم النشرة الاقتصادية سعر الصرف سوق الأسهم

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