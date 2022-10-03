ملتقى “تمكين وتوطين” في جازان يوفر أكثر من 1400 وظيفة

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أعلن ملتقى “تمكين وتوطين 2022” بجازان، اليوم الاثنين، عن توفير “1473 فرصة وظيفية” لشباب وشابات الوطن ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وبحسب مقطع فيديو بثته فضائية “الإخبارية”، فإن المستهدفين من هذه الفرص كافة شباب وشابات الوطن وخاصة المستفيدين من صندوق التضامن الاجتماعي.

ورش عمل وبرامج تدريبية

وفي السياق، نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من ورش العمل والبرامج التدريبية، وذلك على هامش ملتقى جازان، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة يومين تنفيذ ست ورش عمل تدريبية موجهة للباحثين والباحثات عن العمل، تهدف للتعريف بمهارات العمل في المجال السياحي والفندقي، وحفظ الحقوق الوظيفية، والطرق الصحيحة للبدء في المشاريع الصغيرة، وماهية ريادة الاعمال، وتمول مشروع الريادي، والدعم الريفي ودورة في تطوير المشروع الزراعي.

يذكر أن ملتقى “تمكين وتوطين” يقام بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، ويهدف لدعم المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية وتزويدهم بالممكنات لتسهيل وصولهم إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.

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