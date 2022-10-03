الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
سرقة 7 جيجا بايت من بيانات شركة فيراري الإيطالية في هجوم سيبراني
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سرقة 7 جيجا بايت من بيانات شركة فيراري الإيطالية في هجوم سيبراني

سرقة 7 جيجا بايت من بيانات شركة فيراري الإيطالية في هجوم سيبراني

سرقة 7 جيجا بايت من بيانات شركة فيراري الإيطالية في هجوم سيبراني
٠٤:٠٢:٣٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تعرضت شركة صناعة السيارات الإيطالية “فيراري” لهجوم سيبراني، مما أدى إلى تسرب 7 جيجابايت من معلوماتها.

وقالت مجموعة “Cyber RansonEXX” إنها تتحمل مسؤولية الهجوم السيبراني، وسرقة معلومات الشركة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن “الهاكرز” وضعوا أيديهم على المستندات الداخلية والأوراق الفنية وتعليمات الإصلاح والمستندات الأخرى وكان بإمكانهم استخدام برامج الفدية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق وثائق شركة “فيراري”، ففي وقت سابق، تمكنت مجموعة إليكترونية أخرى من اختراق خوادم الشركة الهندسية “سبيروني”، التي تزود قطع غيار السيارات الرياضية، لكن لم تتأثر البنية التحتية للشركة الإيطالية وقت حدوث الهجوم.

الشركة تفكر في تصنيع السيارات الكهربائية

وتواجه الشركة الإيطالية، التي تصنع السيارات الفاخرة منذ أكثر من 75 عامًا في مدينة مارانيلو الإيطالية، تحد قد يعرض هويتها نفسها للخطر، وهو الانتقال لصناعة السيارات الكهربائية.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن “التحدي هذا هو تحد وجودي لفيراري، الغارقة في التقاليد والتي صنعت لنفسها اسما من محركات الاحتراق الداخلي القوية والصاخبة”.

ويقود تحول الشركة، رئيسها التنفيذي الجديد، القادم من عالم صناعة أشباه الموصلات، بينيدتيو فيغنا، وقال فيغنا للصحيفة إن أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة ستطرح في عام 2025.

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الكلمات الدلالية:
الهجوم السبراني سيارات فيراري شركة فيراري فيراري فيراري الإيطالية

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