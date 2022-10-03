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«المجلس الصحي»: 3 نصائح للوقاية من عسر الهضم

«المجلس الصحي»: 3 نصائح للوقاية من عسر الهضم

«المجلس الصحي»: 3 نصائح للوقاية من عسر الهضم
٠٣:٤٩:٥٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المجلس الصحي، اليوم الاثنين، باتباع 3 طرق للوقاية من عسر الهضم الوظيفي.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كيف نتجنب عسر الهضم؟

والنصائح الثلاث وفق المجلس الصحي هي:

-تجنب الأكل قبل النوم بـ3 إلى 4 ساعات.

-الحرص على تناول وجبات صغيرة مع مضغ الأكل جيدًا.

-التقليل من التوابل الحارة والأكل الذي يحتوي على دهون.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة أثناء تناول الطعام لتفادي آلام المعدة وعسر الهضم.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”: ” لا تستعجل بأكلك مهما بلغ جوعك”.

وأضافت أن تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى:

– آلام في البطن.

– عسر في الهضم.

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بوجبات الطعام.

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أُثناء تناول الطعام.. نصائح مهمة لتفادي آلام البطن وعسر الهضم

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