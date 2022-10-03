مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن نظام كييف حرم سكان عدة مناطق من ممارسة الثقافة الروسية.

وفي كلمة له أمام مجلس الدوما للتصديق على ضم مناطق أوكرانية، أكد أنه بعد مصادقة الدوما على الاستفتاءات في مناطق أوكرانية، فإن سكانها سيصبحون جزءًا من الاتحاد الروسي، مشيرًا إلى أن الاستفتاءات في مناطق أوكرانيا جرت بموجب القانون الدولي.

وأكد أن واشنطن تستخدم القوة عبر تقديم ذرائع مختلفة، وأنها سبق وأن تجاهلت قرارات أممية بشأن العراق ويوغسلافيا.

مجلس الدوما يصدق على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

فيما صدق مجلس الدوما، على اتفاقيات ضم لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا إلى الأراضي الروسية.

وقبل قليل، أعلن الكرملين، أن حدود مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك ستكون نفسها لعام 2014، أما خيرسون وزابوروجيا فسيم التواصل والتشاور مع سكانهما.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الأوكرانيين اخترقوا الدفاعات على محوري زولوتايا بالكا وأليكسندروفكا بفضل التفوق العددي بوحدات الدبابات.

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