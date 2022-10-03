الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية
هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب
تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا
يضم خدمات عديدة.. «إكرام» أول منتجع للمسنين بالمملكة (فيديو)
الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم
5 ممارسات خاطئة تؤثر على صحة الدماغ والعمود الفقري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية
٠٣:٠٦:٢٧ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن نظام كييف حرم سكان عدة مناطق من ممارسة الثقافة الروسية.

وفي كلمة له أمام مجلس الدوما للتصديق على ضم مناطق أوكرانية، أكد أنه بعد مصادقة الدوما على الاستفتاءات في مناطق أوكرانية، فإن سكانها سيصبحون جزءًا من الاتحاد الروسي، مشيرًا إلى أن الاستفتاءات في مناطق أوكرانيا جرت بموجب القانون الدولي.

وأكد أن واشنطن تستخدم القوة عبر تقديم ذرائع مختلفة، وأنها سبق وأن تجاهلت قرارات أممية بشأن العراق ويوغسلافيا.

مجلس الدوما يصدق على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

فيما صدق مجلس الدوما، على اتفاقيات ضم لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا إلى الأراضي الروسية.

وقبل قليل، أعلن الكرملين، أن حدود مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك ستكون نفسها لعام 2014، أما خيرسون وزابوروجيا فسيم التواصل والتشاور مع سكانهما.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الأوكرانيين اخترقوا الدفاعات على محوري زولوتايا بالكا وأليكسندروفكا بفضل التفوق العددي بوحدات الدبابات.

اقرأ أيضًا:

بعد خسارة ليمان.. بوتين يأمر باستخدام أسلحة «أكثر تطورا»

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية خيرسون لافروف لوجانسك مجلس الدوما

مواد ذات صلة

المزيد
أوباما: الاحتمالات تؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً

أوباما: الاحتمالات تؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً

٠٨:١٥ م، الجمعة، ١٥ مايو ٢٠١٥
«الحصيني» يتوقع تحسن الحالة المطرية على المملكة في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع تحسن الحالة المطرية على المملكة في هذا الموعد

٠١:٤٥ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. خادم الحرمين: المملكة تدعم من يسعى إلى لمِّ شمل المسلمين

بالفيديو.. خادم الحرمين: المملكة تدعم من يسعى إلى لمِّ شمل المسلمين

١٢:٥٤ ص، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
خبير تقني: تشفير واتساب الجديد يكشف للمستخدم عمليات التجسس

خبير تقني: تشفير واتساب الجديد يكشف للمستخدم عمليات التجسس

٠٨:٤٣ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *