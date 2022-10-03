الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا
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تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا

تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا

تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا
٠٢:٣٩:٢٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، أن مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، لتصل إلى 30 عامًا.

تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين.

وأضافت أن المبادرة تُمكن وصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.

المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل

وأكدت أنها أطلقت في عام 2018 المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عامًا، سعيًا لتشجيع التسعير العادل عبر رفع الوعي بين المستفيدين ودعم طموحاتهم في تملك المنازل، عبر تحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة.

وأشارت إلى  أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عام يؤكد التزام الشركة لإعادة التمويل العقاري بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيداً من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

الكلمات الدلالية:
استحقاق التمويل التمويل العقاري التمويل طويل الأجل المعيار المرجعي

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